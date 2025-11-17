российское информационное агентство 18+

Понедельник, 17 ноября 2025, 17:06 мск

«Уральские авиалинии» доставили в Петербург хоккейную команду ветеранов СВО (ФОТО)

Фото: «Уральские авиалинии»

Свердловская сборная команда по хоккею ветеранов боевых действий, участников специальной военной операции и военнослужащих Спортивного клуба армии ЦВО приняла участие в региональном отборочном турнире Стальной хоккейной лиги, который проходил с 14 по 16 ноября в Санкт-Петербурге.

Команду отвезла в Северную столицу компания «Уральские авиалинии». Экипаж поприветствовал команду на борту, а пассажиры поддержали хоккеистов аплодисментами.

Уральские ветераны одержали победу в турнире и завоевали первое место. Сегодня команда возвращается домой с наградой.

Екатеринбург, Елена Владимирова

