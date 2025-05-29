«Уральские авиалинии» заявили о планах по развитию своего технического центра

Планы развития «Уральских авиалиний» обсудили в Росавиации глава ведомства Дмитрий Ядров и генеральный директор авиакомпании Кирилл Скуратов.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, специалисты «УА» продолжают осваивать новые возможности для технического обслуживания и ремонта авиатехники. В том числе благодаря этому вырос налет на один списочной самолет из парка. Авиаперевозчик будет развивать мощности собственного авиационного технического центра в аэропорту Кольцово. Под эти цели рассматривается возможность приобретения дополнительного земельного участка.

Сейчас «Уральские авиалинии» входят в пятерку крупнейших перевозчиков России по пассажиропотоку. В 2025 году рейсами авиакомпании воспользуются более 9 млн человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube