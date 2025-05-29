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Четверг, 29 мая 2025, 10:47 мск

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«Уральские авиалинии» заявили о планах по развитию своего технического центра

Фото: «Уральские авиалинии»

Планы развития «Уральских авиалиний» обсудили в Росавиации глава ведомства Дмитрий Ядров и генеральный директор авиакомпании Кирилл Скуратов.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, специалисты «УА» продолжают осваивать новые возможности для технического обслуживания и ремонта авиатехники. В том числе благодаря этому вырос налет на один списочной самолет из парка. Авиаперевозчик будет развивать мощности собственного авиационного технического центра в аэропорту Кольцово. Под эти цели рассматривается возможность приобретения дополнительного земельного участка.

Сейчас «Уральские авиалинии» входят в пятерку крупнейших перевозчиков России по пассажиропотоку. В 2025 году рейсами авиакомпании воспользуются более 9 млн человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Уральские авиалинии

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