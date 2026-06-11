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«Уральские авиалинии» скорректировали время вылета и прилета рейсов в Сочи

В связи с временными ограничениями, введенными в аэропортах Сочи и Геленджика, «Уральские авиалинии» вынужденно вносят изменения в расписание рейсов. Время вылета и прилета рейсов в Сочи из Санкт-Петербурга, Барнаула, Домодедово, Екатеринбурга и др. перенесено на более позднее.

Как сообщили в пресс-службе авиакомпании, на запасной аэродром в Минводы направлен рейс U6-149 по маршруту Екатеринбург – Геленджик. Пассажиры в пункт назначения будут доставлены наземным транспортом за счет авиакомпании. Обратный рейс U6-150 Геленджик – Екатеринбург будет выполнен из аэропорта Минвод. Пассажиры из Геленджика в Минводы также отправятся наземным транспортом. Проверить время вылета рейса и переоформить билеты можно на сайте УА.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Уральские авиалинии

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