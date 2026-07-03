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С 27 октября из Екатеринбурга можно будет улететь в Дели без пересадки

С 27 октября авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новое международное направление – в столицу Индии.

Как сообщили в пресс-службе УА, прямые регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург – Дели – Екатеринбург будут выполняться дважды в неделю – по вторникам и пятницам. Кроме того, введены дополнительные рейсы на праздничные даты: 31 декабря и 2 января.

«Индия сегодня является одним из ключевых партнеров России, прямой рейс будет способствовать укреплению деловых связей и откроет новые возможности для экономического взаимодействия регионов», – отметил генеральный директор УА Кирилл Скуратов.

Билеты уже есть на сайте авиакомпании. Эконом-класс в один конец обойдется в 41 831 рубль, бизнес-класс – 144 374 рубля.

Как уже писал «Новый День», в конце 2025 года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии, а в январе 2026 года к работе приступил первый генеральный консул Республики Индия на Урале Дебабрата Чаттопадхьяй.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Уральские авиалинии

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