Двойной триумф: «Уральские авиалинии» стали лауреатами премии «Крылья России»

В Москве 1 июня состоялась церемония вручения национальной авиационной премии «Крылья России» по итогам 2025 года. «Уральские авиалинии» одержали победу в двух категориях:

– «Авиакомпания года» в группе с пассажиропотоком до 10 миллионов человек.

– «Достижение года на авиатранспорте: достижение в техобслуживании воздушных судов».

«Особенно приятно, что экспертный совет и профессиональное сообщество отметило заслуги авиакомпании сразу в двух номинациях. По итогам 2025 года мы перевезли более 8 миллионов пассажиров и выполнили почти 53 тысячи рейсов, внедрили новые сервисы для пассажиров и освоили уникальные технологии обслуживания и ремонта авиационной техники.

Инновационный проект по ремонту стоек шасси соответствует целям импортозамещения, развития кадрового потенциала и технологического суверенитета. Всё, что мы делаем сегодня, в перспективе будет использовано для эксплуатации отечественных самолетов», – комментирует победу генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.

Премия «Крылья России» уже 29 лет определяет лидеров воздушного транспорта страны и отражает вектор развития отрасли. По итогам работы прошлого года соискателями премии стали более 60 авиакомпаний и аэропортов России, которые были представлены в 21 номинации. В состав жюри вошли свыше 15 отраслевых экспертов, представителей авиационного бизнеса, научных отраслевых институтов и общественных организаций.

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