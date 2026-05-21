Гендиректор «Уральских авиалиний» совершил пробежку в поддержку «Зеленого марафона»

Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов принял участие в пробежке в поддержку «Зеленого марафона» от Сбера.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе авиакомпании, представители органов власти, крупного бизнеса, науки и спорта пробежали символическую дистанцию – она пролегала от стадиона «Динамо» до Свердловского театра драмы.

В забеге приняли участие Кирилл Скуратов, генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии», Петр Колтыпин, вице-президент Сбербанка, Владислав Шиленко, управляющий СГОСБ, Илья Обабков, ректор УрФУ, и другие.

«Как базовый перевозчик Екатеринбурга и активный участник жизни региона, «Уральские авиалинии» с большим удовольствием поддерживают крупные городские и областные мероприятия. Участие в «Зеленом марафоне» – наш лучший способ показать: мы не просто перевозим людей, мы задаем здоровый и активный вектор движения. У нас в авиакомпании за годы работы сложилась настоящая спортивная экосистема: сотрудники активно занимаются спортом, испытывают себя в «Гонке героев», бегают кроссы, плавают во Дворце водных видов спорта. А недавно сборная Уральских авиалиний стала чемпионом в кубке Росавиации по мини-футболу. Это отличный пример того, как профессионализм в работе подкрепляется волей к победе на поле», – пояснил Кирилл Скуратов.

Отметим, что «Зеленый марафон» пройдет 30 мая. Принять участие в нем сможет каждый желающий.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube