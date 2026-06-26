российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Первых уральских авиапассажиров встретят в Абхазии горцы с хачапури

Фото: пресс-служба аэропорта Сухум

На следующей неделе, 1 июля, из аэропорта Кольцово отправиться первый рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Абхазию. В аэропорту Сухума уже готовятся к приему гостей из Екатеринбурга.

«Уральцев, как ожидается, встретит ансамбль «Горцы», артисты которого исполняют национальные танцы. Угощать пассажиров первого рейса из Кольцово будут традиционным абхазским лакомством аджинджух, а также одним из главных гастрономических символов республики – хачапури-лодочкой», – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, базовый перевозчик Кольцово будет осуществлять полеты в республику дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

Метки / Уральские авиалинии

«Уральские авиалинии» скорректировали время вылета и прилета рейсов в Сочи / С 1 июля «Уральские авиалинии» запускают прямой рейс Екатеринбург – Сухум (ФОТО) / Двойной триумф: «Уральские авиалинии» стали лауреатами премии «Крылья России» / Гендиректор «Уральских авиалиний» совершил пробежку в поддержку «Зеленого марафона» / «Уральские авиалинии» доставили в Петербург хоккейную команду ветеранов СВО (ФОТО) / МАК поставил точку в расследовании «Чуда на кукурузном поле» / «Уральские авиалинии» подарили пенсионерам скидку на билеты в 20% / Бортпроводница «Уральских авиалиний» вышла в финал международного конкурса стюардесс (ФОТО)

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт, Туризм, Уральские авиалинии,