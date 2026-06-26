Первых уральских авиапассажиров встретят в Абхазии горцы с хачапури

На следующей неделе, 1 июля, из аэропорта Кольцово отправиться первый рейс авиакомпании «Уральские авиалинии» в Абхазию. В аэропорту Сухума уже готовятся к приему гостей из Екатеринбурга.

«Уральцев, как ожидается, встретит ансамбль «Горцы», артисты которого исполняют национальные танцы. Угощать пассажиров первого рейса из Кольцово будут традиционным абхазским лакомством аджинджух, а также одним из главных гастрономических символов республики – хачапури-лодочкой», – рассказали в пресс-службе аэропорта.

Напомним, базовый перевозчик Кольцово будет осуществлять полеты в республику дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

Екатеринбург, Елена Сычева

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