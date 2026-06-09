С 1 июля «Уральские авиалинии» запускают прямой рейс Екатеринбург – Сухум (ФОТО)

С 1 июля самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» начнут регулярно летать из Екатеринбурга в Сухум, столицу Республики Абхазия.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово, рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям. Планируется, что самолет из Кольцово в международный аэропорт Сухум будет вылетать в 10:50 по местному времени. Обратный рейс запланирован на 13:30 местного времени. Время в пути – 3 часа 40 минут. Билеты уже доступны в продаже на сайте авиакомпании, они стоят от 12 171 рубля.

«Открытие прямых рейсов в Сухум из Екатеринбурга – знаковое и стратегически важное событие для авиакомпании. Искренне рад, что наше партнерство с аэропортом Кольцово успешно развивается в полном соответствии с изначальным планом – предоставлением пассажирам максимально доступных и широких возможностей для путешествий», – комментирует генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.

Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что открытие прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Сухумом даст совершенно новые возможности уральским туристам.

«Во-первых, Абхазия – это новый и очень нужный сейчас коридор на юг для туристского потока. Не секрет, что аэропорты Краснодарского края сегодня вынуждены работать в условиях ограничений. И Сухум является ближайшим на побережье аэропортом, который не испытывает этих трудностей. Во-вторых, курорты Абхазии хорошо знакомы уральцам, туда всегда был стабильный поток через российский юг. При этом сегодня мы видим успешный опыт других регионов, откуда начали летать самолеты в Сухум. Москва, Нижний Новгород, Уфа, Ханты-Мансийск – сразу после открытия прямых перелетов они стали востребованы. И для очень емкого уральского туристского рынка это также перспективное направление, которое, уверен, будет пользоваться спросом», – считает эксперт.

Фото: Женева Нефёдова, пресс-служба аэропорта Сухум

Екатеринбург, Елена Владимирова

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