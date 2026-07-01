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«Уральские авиалинии» начали летать из Екатеринбурга и Москвы в Абхазию

Фото: Юрий Ломакин, пресс-служба аэропорта Сухум

Сегодня, 1 июля, авиакомпания «Уральские авиалинии» успешно выполнила первые рейсы по новым направлениям Москва (Домодедово) – Сухум и Екатеринбург (Кольцово) – Сухум. Оба рейса были выполнены с загрузкой на 100%– интерес к новому направлению оказался прогнозируемо высоким.

«Открытие рейсов в столицу Абхазии – это значимый шаг в развитии нашей маршрутной сети. Мы видим огромный интерес к этому направлению и рады предложить пассажирам удобный и безопасный способ путешествия», – отметил генеральный директор Кирилл Скуратов.

Как уже писал «Новый День», рейсы будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям, вылет из Кольцово – в 10:50 по местному времени. Время в пути – 3 часа 40 минут. Президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев отметил, что открытие прямого авиасообщения между Екатеринбургом и Сухумом даст совершенно новые возможности уральским туристам, так как Абхазия – это новый и очень нужный коридор на юг для турпотока. «Не секрет, что аэропорты Краснодарского края сегодня вынуждены работать в условиях ограничений. И Сухум является ближайшим на побережье аэропортом, который не испытывает этих трудностей», – уточнил эксперт.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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Метки / Уральские авиалинии

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