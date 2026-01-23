В Екатеринбурге приступил к работе первый консул Индии (ФОТО)

В Свердловскую область прибыл первый генеральный консул Республики Индия на Урале Дебабрата Чаттопадхьяй. Об этом сообщил региональный министр международных отношений и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин.

«На первой рабочей встрече мы обсудили приоритетные вопросы, касающиеся фактической деятельности консульского учреждения, и определили направления, по которым будем усиливать наше сотрудничество. Господин генконсул заверил, что дипломаты будут активно работать над тем, чтобы Индия была представлена на всех значимых международных мероприятиях, проходящих в нашем регионе», – написал министр в своем телеграм-канале.

Фото: тг-канал Вячеслава Ярина

Напомним, 19 ноября 2025 года в посольстве Индии в России состоялась торжественная церемония открытия генеральных консульств республики в Екатеринбурге и Казани. Сами дипмиссии в регионах заработают немного позже. В мероприятии принял участие находящийся с визитом в Москве министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Я уверен, что с открытием двух новых консульств российско-индийские связи еще больше усилятся, и это определенно знаменует новую фазу в наших отношениях», – сказал Субраманьям Джайшанкар. По его словам, в России проживает большая индийская диаспора, включая более 30 тысяч индийских студентов, из которых 7 тысяч находятся в юрисдикции нового консульства в Казани и 3 тысячи – в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Елена Владимирова

