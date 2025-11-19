Генеральное консульство Индии на Урале откроется в декабре

Сегодня в посольстве Индии в России состоялась торжественная церемония открытия генеральных консульств республики в Екатеринбурге и Казани. Сами дипмиссии в регионах заработают немного позже.

Как сообщает «Российская газета», в мероприятии принял участие находящийся с визитом в Москве министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

«Я уверен, что с открытием двух новых консульств российско-индийские связи еще больше усилятся, и это определенно знаменует новую фазу в наших отношениях», – сказал Субраманьям Джайшанкар. По его словам, в России проживает большая индийская диаспора, включая более 30 тысяч индийских студентов, из которых 7 тысяч находятся в юрисдикции нового консульства в Казани и 3 тысячи – в Екатеринбурге.

Генконсульство Индии в Казани начнет работу уже со следующей недели, а в Екатеринбурге – в декабре.

Как уже писал «Новый День», в сентябре распоряжение об открытии генконсульства Индии в Екатеринбурге подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Консульский округ будет включать в себя территории Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского края, Красноярского края, Пермского края, Кемеровской области – Кузбасса, Курганской области, Новосибирской области, Омской области, Свердловской области, Томской области, Тюменской области, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Екатеринбург, Елена Владимирова

