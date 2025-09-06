В Екатеринбурге откроют генконсульство Индии

В Екатеринбурге появится генеральное консульство Индии. Соответствующее распоряжение об открытии подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, теперь жителям 16 регионов Сибири и Урала будет проще оформить индийскую визу.

«Принять предложение МИДа России <…> об открытии в Екатеринбурге Генерального консульства Республики Индии с консульским округом, включающим территории Республики Алтай, Республики Тыва, Республики Хакасия, Алтайского края, Красноярского края, Пермского края, Кемеровской области – Кузбасса, Курганской области, Новосибирской области, Омской области, Свердловской области, Томской области, Тюменской области, Челябинской области, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа», – говорится в распоряжении.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube