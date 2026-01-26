Урал вместе с Индией будут развивать IT-сферу и фармацевтику

Власти Свердловской области и представители Индии будут совместно работать над развитием IT-сферы и фармацевтики. Это отметил вице-губернатор Свердловской области Василий Козлов на торжественном открытии генконсульства Индии в Екатеринбурге.

«Необходимо активизироваться в сфере образования, туризма и культуры. Помимо культуры и образования хотели бы обсудить кооперацию в IT-сфере. Мы бы хотели также обсудить новые проекты в сфере фармацевтики. И предложить все наши разработки, инновации, все оборудование, которое производится на наших предприятиях», – сказал замгубернатора.

Генконсульство Индии в Екатеринбурге будет обслуживать жителей 16 регионов России, включая весь Уральский федеральный округ, Алтай и Сибирь.

«Консульство не только укрепит наше дипломатическое присутствие в России, но и послужит катализатором для дальнейшего развития торговых и экономических, промышленных, научно-технических, культурных, межличностных и межрегиональных связей между нашими странами», – подчеркнул первый консул Индии Дебабрата Чаттопадхьяй.

Напомним, несколько дней назад Дэбабрата Чаттопадхьяй приступил к работе на Урале. «На первой рабочей встрече мы обсудили приоритетные вопросы, касающиеся фактической деятельности консульского учреждения, и определили направления, по которым будем усиливать наше сотрудничество. Господин генконсул заверил, что дипломаты будут активно работать над тем, чтобы Индия была представлена на всех значимых международных мероприятиях, проходящих в нашем регионе», – сообщил региональный министр международных отношений и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин.

Как уже писал «Новый День», в России проживает большая индийская диаспора, включая более 30 тысяч индийских студентов, из которых 3 тысячи находятся в юрисдикции нового консульства в Екатеринбурге.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube