После начала СВО в Екатеринбурге закрылись четыре консульства

После начала специальной военной операции в Екатеринбурге прекратили работу четыре консульства. Как сообщил на пресс-конференции представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов, это консульства Украины, Германии, Чехии и Болгарии. «Генеральное консульство США де-факто не работает, но де-юре может вернуться», – добавил Александр Харлов.

Всего в Екатеринбурге сейчас действуют 14 консульств, недавно открылось представительство Индии. Постоянного помещения для него пока не подобрали, временно консульство находится в «Новотеле».

Как сообщал «Новый День», генеральное консульство Индии в Екатеринбурге открылось 26 января. Оно будет обслуживать жителей 16 регионов России, включая весь Уральский федеральный округ, Алтай и Сибирь.

«Консульство не только укрепит наше дипломатическое присутствие в России, но и послужит катализатором для дальнейшего развития торговых и экономических, промышленных, научно-технических, культурных, межличностных и межрегиональных связей между нашими странами», – подчеркнул первый консул Индии Дебабрата Чаттопадхьяй.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

