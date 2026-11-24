Инновационный проект по ремонту стоек шасси «Аэробусов» от «Уральских авиалиний» удостоен престижной премии.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе перевозчика, в День работника транспорта в Москве состоялась церемония награждения XIII Национальной премии за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения». В ходе нее и был отмечен проект УА «Импортозамещение – полный цикл обслуживания и ремонта стоек шасси ВС семейства Airbus А320». За разработку представителям авиакомпании вручили дипломом за второе место в номинации «Лучшее инновационное решение в сфере транспортной техники».

Для «Уральских авиалиний» эта награда стала еще одним свидетельством высокого профессионального уровня инженерно-технического состава подразделения АТЦ.

«Это закономерный результат системной работы авиакомпании по развитию собственных компетенций в части импортозамещения и подготовке квалифицированных кадров. Мы рады, что независимый комплекс обслуживания и ремонта стоек шасси получил достойную оценку экспертного совета. Это событие имеет большое значение для нас», – отметил заместитель генерального директора – директор по производству Александр Зиновьев.

Екатеринбург, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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