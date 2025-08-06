Первый рейс «Уральских авиалиний» из Геленджика прибыл в Кольцово

Борт «Уральских авиалиний» первым открыл перелеты по маршруту Екатеринбург – Геленджик. Спустя практически четыре года авиакомпания возобновила рейсы из уральской столицы на южный курорт.

Как сообщили в пресс-службе УА, Airbus-А319 по давней традиции приветствовали водной аркой в Кольцово. Перелет прошел практически с полной коммерческой загрузкой.

Прямые рейсы в Геленджик осуществляются в период летней навигации три раза в неделю: по вторникам, средам и субботам из Екатеринбурга, а также по четвергам и воскресеньям из Москвы.

Напомним, первый рейс после долгого перерыва аэропорт Геленджика принял 18 июля. Самолет «Аэрофлота» из московского аэропорта «Шереметьево» доставил в курортный город 175 пассажиров. Кроме «Аэрофлота», рейсы в Геленджик будут выполнять еще две авиакомпании – «Уральские авиалинии» из Москвы и Екатеринбурга, а также S7 из двух городов – из российской столицы и Новосибирска.

Стоит отметить, что Федеральная антимонопольная служба взяла на контроль стоимость перелетов в Геленджик и обратно. Накануне сообщалось, что билеты авиакомпании «Аэрофлот» из столицы в Геленджик подорожали почти в три раза – с 17,8 тысячи до 50 тысяч рублей – с момента открытия продаж.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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