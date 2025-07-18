Первый за три года авиарейс прибыл в Геленджик

Аэропорт Геленджика принял первый после трехлетнего перерыва авиарейс. Самолет «Аэрофлота» из московского аэропорта «Шереметьево» доставил в курортный город 175 пассажиров.

Кроме «Аэрофлота», рейсы в Геленджик будут выполнять еще две авиакомпании – «Уральские авиалинии» из Москвы, а также S7 двух городов – из российской столицы и Новосибирска.

Стоит отметить, что Федеральная антимонопольная служба взяла на контроль стоимость перелетов в Геленджик и обратно. Накануне сообщалось, что билеты авиакомпании «Аэрофлот» из столицы в Геленджик подорожали почти в три раза – с 17,8 тысячи до 50 тысяч рублей – с момента открытия продаж.

Москва, Анастасия Смирнова

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