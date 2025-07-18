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Пятница, 18 июля 2025, 16:06 мск

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ФАС взяла на контроль цены на авиабилеты в Геленджик

Федеральная антимонопольная служба взяла на контроль стоимость перелетов в Геленджик и обратно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сегодня впервые за три года в аэропорт Геленджика прибыл самолет из Москвы. Ранее авиасообщение было закрыто в целях безопасности.

Накануне сообщалось, что билеты авиакомпании «Аэрофлот» из столицы в Геленджик подорожали почти в три раза – с 17,8 тысячи до 50 тысяч рублей – с момента открытия продаж.

«В связи с публикуемой в СМИ информацией в целях недопущения необоснованного роста стоимости авиабилетов служба включила маршруты в Геленджик (и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами», – сообщили в ФАС.

В случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением авиакомпаниями, в том числе необоснованного роста цен, служба оперативно примет меры реагирования.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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