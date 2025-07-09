«Аэрофлот» начал продажу билетов в Геленджик – пока только из Москвы

«Аэрофлот» начал продажу билетов в Геленджик. Пока только из Москвы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый рейс будет выполнен 18 июля. Далее 20 и 23 июля, а с 25 июля полёты будут ежедневными. 6 августа добавится второй рейс, который с 8 августа и до середины сентября будет выполняться ежедневно.

На маршрут ставят лайнеры Airbus A320 в двухклассной компоновке: Эконом и Бизнес.

Сегодня вечером Минтранс РФ подтвердил, что аэропорт Геленджика готовится возобновить работу: в ближайшее время планируется открытие воздушной гавани для выполнения внутренних рейсов. А Росавиация заявила о возможности безопасного выполнения полетов по этому маршруту и сообщила, что аэропорт готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля.

Челябинск, Павел Зварзин

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