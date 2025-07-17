«Аэрофлот» в три раза повысил цены на перелет в Геленджик из Москвы

Авиабилеты на рейсы «Аэрофлота» из Москвы в Геленджик подорожали почти в 3 раза – с 17,8 тысячи до 50 тысяч рублей – с момента открытия продаж. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Аэрофлот» начал продажу билетов по этому маршруту 9 июля после официального сообщения об открытии аэропорта Геленджика. Тогда цена на билеты начиналась от 17,8 тысячи рублей. Вечером 17 июля цена начинается от 50 тысяч рублей – по такой цене билеты продаются на даты с 18 по 23 июля. Далее до 6 августа минимальная цена – 29 тысяч рублей. До 1 сентября билеты будут стоить 12-14 тысяч рублей.

Аэропорт Геленджика начнет принимать рейсы в пятницу, 18 июля, сообщил сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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