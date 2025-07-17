Завтра аэропорт Геленджика примет первый авиарейс

Аэропорт Геленджика завтра, 18 июля, начнет принимать первые самолеты. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

«Ограничения уже сняли в городе-курорте Геленджике, где с завтрашнего дня начнут принимать первые самолеты», – сказал Мишустин.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

При этом Мишустин уточнил, что благодаря мерам господдержки поддерживается работоспособность аэропортов Краснодара, Анапы, Белгорода и Симферополя. Воздушные гавани готовы также возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с безопасностью полетов.

Москва, Анастасия Смирнова

Подписаться на ТГ-канал «Новый День – Передовица»

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube