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Четверг, 17 июля 2025, 17:34 мск

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Завтра аэропорт Геленджика примет первый авиарейс

Аэропорт Геленджика завтра, 18 июля, начнет принимать первые самолеты. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.

«Ограничения уже сняли в городе-курорте Геленджике, где с завтрашнего дня начнут принимать первые самолеты», – сказал Мишустин.

Ранее Росавиация сообщила, что аэропорт Геленджика готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля, регулярные рейсы могут выполняться с 08:30 до 20:00 мск.

При этом Мишустин уточнил, что благодаря мерам господдержки поддерживается работоспособность аэропортов Краснодара, Анапы, Белгорода и Симферополя. Воздушные гавани готовы также возобновить авиасообщение, как только изменится ситуация с безопасностью полетов.

Москва, Анастасия Смирнова

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Метки / правительство РФ

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