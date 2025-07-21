С 8 августа возобновятся рейсы из Кольцово в Геленджик

Авиакомпания Red Wings открыла продажу билетов из Кольцово в Геленджик. Как сообщили в пресс-службе аэропорта, один из базовых перевозчиков начнет летать на черноморский курорт с 8 августа.

Планируется, что рейсы будут выполняться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Билеты стоимостью от 16 330 рублей уже в продаже на официальном сайте и в приложении авиакомпании.

Новый рейс из столицы Урала станет частью авиасообщения возобновленного аэропорта Геленджика, который принял первый рейс из Москвы 18 июля после трехлетнего перерыва. Уже 6 августа к нему добавятся рейсы из Санкт-Петербурга (раз в неделю), а 7 августа – из Новосибирска (два раза в неделю). По данным официального сайта аэропорта, в расписании также значатся рейсы из Тюмени, Сургута и Астрахани.

Напомним, что ранее, как писал «Новый День», эксперт туриндустрии Михаил Мальцев сомневается в массовом спросе уральцев на Геленджик при отсутствии прямого авиасообщения, считая маршруты через Москву экономически нецелесообразными. Однако эксперт выражал надежду на скорейшее открытие прямых рейсов из Екатеринбурга. Мальцев также отмечал потенциал Геленджика как семейного курорта, альтернативного Анапе.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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