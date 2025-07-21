Еще одна авиакомпания возобновляет полеты до Геленджика

Еще одна авиакомпания возобновляет рейсы из Кольцово до Геленджика – с 5 августа прямое авиасообщение с черноморским курортом запускают «Уральские авиалинии».

«Полеты будут осуществляться в период летней навигации трижды в неделю: по вторникам, средам и субботам», – отметили в пресс-службе авиаперевозчика. Стоимость на билеты в одну сторону начинается от 16 тысяч. Время в пути – 4 часа.

Как уже писал «Новый День», продажу билетов из Кольцово в Геленджик открыла авиакомпания Red Wings. Один из базовых перевозчиков начнет летать с 8 августа.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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