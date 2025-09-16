Бортпроводница «Уральских авиалиний» вышла в финал международного конкурса стюардесс (ФОТО)

Бортпроводница «Уральских авиалиний» Лилия Дегтярева вышла в финал престижного международного конкурса «Топ стюардесс + Авиа Мисс 2025». В авиакомпании она работает уже три года, и участие в таком серьезном состязании было ее давней мечтой.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании, путь к финалу был непростым: более чем из 1700 заявок экспертное жюри отобрало для очного кастинга лишь 215. Оценка проходила по целому ряду строгих критериев – как профессиональных, так и касающихся внешних данных.

В полуфинале конкурсанток ждало профессиональное тестирование и общение с жюри, где нужно было продемонстрировать умение находить общий язык с людьми. Несмотря на высокую конкуренцию, царила дружеская атмосфера.

По итогам всех испытаний были выбраны 32 финалистки, которые поборются за звание лучшей 2 ноября в Москве. В этом году конкурс проходит в сдвоенном формате: «Топ стюардесс» для бортпроводниц и «Авиа Мисс» для девушек-пилотов и диспетчеров.

«Для меня стать одной из финалисток такого масштабного конкурса – это большая ответственность перед своей авиакомпанией, коллегами и близкими. Этот результат вдохновляет меня дальше совершенствоваться и развиваться в профессии. Я благодарна «Уральским авиалиниям» за возможность проявить себя и познакомиться с талантливыми девушками из разных авиакомпаний! Участие в конкурсе дарит много ярких впечатлений и уверенности в своих силах!» – отметила Лилия.

Конкурс «Топ стюардесс» существует уже 11 лет. Сегодня он приобрел международный статус: за победу в нем борются представительницы из России, Белоруссии, Казахстана и ОАЭ.

