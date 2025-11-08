МАК поставил точку в расследовании «Чуда на кукурузном поле»

Международный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет о расследовании аварийной посадки Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» на кукурузном поле вблизи аэропорта Жуковский в Подмосковье. Причиной инцидента стало столкновение самолета со стаей чаек сразу после взлета, отчего два двигателя получили повреждения и частично утратили тягу.

Аэробус должен был вылететь в Симферополь ранним утром 16 августа 2019 года. Согласно отчету МАК, в это время на аэродроме Раменское была сложная орнитологическая обстановка. Перед взлетом экипаж дважды получал от диспетчера сообщение об «отдельных перелетах птиц». Однако, как отмечает комиссия, такие предупреждения регулярно передаются пилотам вне зависимости от реальной ситуации с птицами, что приводит к эффекту привыкания. Экипажи самолетов воспринимают подобные сообщения как фоновый шум.

В то утро командир воздушного судна Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин также заметили птиц при выруливании на взлетную полосу, что подтверждается записями бортового самописца. В начале разгона КВС произнес фразу: «Давай, птица, улетай». Как было установлено расследованием, столкновение лайнера с чайками произошло сразу после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Птицы попали в оба двигателя, через 9 секунд это привело к снижению тяги. Однако, взлет продолжался. Эксперты пришли к выводу, что оба пилота находились в «неоптимальном психоэмоциональном состоянии» после столкновения с птицами, так как пропустили типовую операцию по уборке шасси. Из-за резкого скачка психоэмоционального напряжения у них был критически сужен образ восприятия полета, то есть экипаж фокусировался на одном параметре – набор высоты. Согласно отчету, КВС на «автомате» включил автопилот, продолжая вручную управлять самолетом, его действия были хаотичными и непоследовательными. Второй пилот демонстрировал многочисленные признаки «выражения растерянности», отвечая на вопросы КВС матом и междометиями. В целом с обязанностями контролирующего пилота второй пилот не справился. На обоих действовал «эффект испуга», пришла к выводу комиссия. Тем не менее, психологического ступора у летчиков не было.

Примерно через 40 секунд после столкновения с птицами КВС доложил диспетчеру об отказе одного из двигателей, а затем дал команду второму пилоту запросить разрешение на выполнение захода на посадку обратным курсом. Однако эти действия экипаж не выполнил. По данным отчета, двигатели работали в разнотяге, срабатывала защита от сваливания – в таких условиях самолет было невозможно развернуть и вернуть в Жуковский.

При расследовании было выполнено компьютерное моделирование. Оно установило, что при подобных параметрах полет мог быть продолжен, но никаких гарантий безопасности не было. Работа поврежденных двигателей могла измениться в любой момент.

Экипаж совершил вынужденную посадку на кукурузном поле, которое было мокрым после дождя. Перед посадкой КВС убрал шасси и инстинктивно потянул боковую ручку управления на себя, чтобы погасить вертикальную скорость. На борту находились 233 человека, никто не погиб. Лишь несколько пассажиров и второй пилот во время жесткой посадки получили незначительные травмы.

В отчете МАК указано, что авиационный инцидент с А321 был нестандартным и отличался от тех ситуаций, которые пилоты обычно отрабатывают на тренажерах. По итогам комитет выдал множество рекомендаций и предписаний об организации полетов, особо подчеркнув необходимость принятия мер защиты аэродромов от птиц.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

