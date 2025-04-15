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Услуга «Уральских авиалиний» по ремонту шасси вошла в топ-100 лучших товаров России

Фото: «Уральские авиалинии»

Инженеры и техники «Уральских авиалиний» запустили первый в России комплект стендов для обслуживания и ремонта стоек самолетных шасси, что позволяет проводить ремонт без привлечения иностранных специалистов. Услуга вошла в топ-100 лучших товаров России, поделились в пресс-службе авиакомпании.

Обслуживание и ремонт стоек шасси доступны для лайнеров Airbus любой российской авиакомпании. Все работы проводятся на базе цеха департамента технического обслуживания компонентов в авиационном техническом центре «Уральских авиалиний». «Услуга по обслуживанию и ремонту стоек шасси до сих пор остается уникальной на территории РФ. Цех был включен в список сертифицированных услуг Уральского авиационного технического центра и продолжает работать и соответствовать требованиям федеральных авиационных правил в области технического обслуживания авиационной техники. Все работы выполняются на сертифицированном оборудовании, в том числе созданном самостоятельно и сертифицированном совместно с коллегами из ФБУ «Уралтест» на этапе создания цеха в рамках задач импортозамещения», – рассказал руководитель проекта, директор авиационного технического центра авиакомпании, кандидат технических наук Игорь Поддубный.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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Метки / Уральские авиалинии

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