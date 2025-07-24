Глава Минтранса РФ посетил авиационно-техническую базу «Уральских авиалиний» (ФОТО)

Министр транспорта Андрей Никитин в рамках визита в Екатеринбург посетил авиационно-техническую базу «Уральских авиалиний».

Генеральный директор авиакомпании Кирилл Скуратов принял делегацию руководителей авиационной отрасли в составе министра транспорта Андрея Никитина и главы Росавиации Дмитрия Ядрова.

Встреча состоялась в авиационном техническом центре авиакомпании, который является передовым центром по разработке и внедрению современных наукоемких решений на благо гражданской авиации.

Стороны обсудили перспективы развития технических компетенций по обслуживанию и ремонту агрегатов, в том числе двигателей отечественных воздушных судов, совершенствованию импортозамещенных разработок, а также подготовку инженеров в области эксплуатации авиационной техники на базе УрФУ.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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