Пятница, 8 августа 2025, 14:08 мск

Екатеринбург

Пассажир «Уральских авиалиний» сделал предложение стюардессе прямо в небе

Пассажир «Уральских авиалиний» сделал предложение своей возлюбленной прямо во время полета. Девушка по имени Анастасия работает стюардессой.

Виталий рано утром приехал в аэропорт Кольцово и сел на рейс до Калининграда. Чтобы Анастасия не заметила его раньше времени, он прошел на борт в черных очках и капюшоне. С помощью других стюардесс интригу удалось сохранить до последнего момента, рассказали в пресс-службе УА. Анастасия очень удивилась: она была уверена, что Виталий спит дома.

«Я совсем не ожидала, что предложение случится в самолете и при таком количестве свидетелей. Не сразу поняла, что речь идет про меня, приготовилась уже снимать других пассажиров. Но когда услышала свое имя, немного растерялась. Было очень неожиданно и волнительно. Сейчас у нас с молодым человеком есть трогательное воспоминание предложения руки и сердца. До сих пор не верится, что я уже невеста», – поделилась девушка.

Фото: «Уральские авиалинии»

Екатеринбург, Елена Владимирова

© 2025, РИА «Новый День»

