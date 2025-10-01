«Уральские авиалинии» подарили пенсионерам скидку на билеты в 20%

Авиакомпания «Уральские авиалинии» запустила акцию для пенсионеров, приуроченную ко Дню пожилых людей – скидку 20% от тарифа на все собственные регулярные маршруты по России (включая прямые и трансферные).

Кроме того, скидки будут распространяться на следующие международные направления: из Екатеринбурга – в Дубай, Стамбул, Баку, Ереван, Бишкек, Ташкент, Самарканд и обратно;

из Москвы (Домодедово) – в Дубай, Стамбул, Ереван и обратно;

из Жуковского в Баку и обратно;

из Сочи в Дубай, Стамбул и обратно.

Дата продажи билетов со скидкой – с 1 по 31 октября 2025, льготный период вылетов – с 1 октября 2025 по 31 марта 2026.

Чтобы воспользоваться скидкой, при покупке билета надо выбрать в графе «Пассажир» пункт «Скидки для пенсионеров». Никаких подтверждающих документов не нужно: скидка автоматически активируется для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет.

