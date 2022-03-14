«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Казахстан

Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает выполнение рейсов в Казахстан до 30 апреля. Об этом говорится в официальном сообщении авиаперевозчика.

Ранее «Уральские авиалинии» отменили рейсы в Таиланд, Египет, ОАЭ, Турцию, Армению, Азербайджан, Израиль и по другим зарубежным направлениям. Причиной стала «сложившаяся геополитическая ситуация». В лизинге у авиакомпании находятся 54 самолета Airbus.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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