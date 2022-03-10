Авиакомпании срочно регистрируют в России самолеты, но готовы отдать часть лизингодателям

Российские авиакомпании перевели в российский реестр более 100 самолетов, сказал начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов. Часть флота перевозчикам придется вернуть лизингодателям, которые потребовали передать судна.

В реестр уже внесены почти 180 самолетов, хотя на конец февраля зарегистрированы были около 70 бортов.

«На сегодняшний день зарегистрировано 176 воздушных судов, в том числе 21 самолет Utair уже получил сертификат летной годности, 38 самолетов «России», два самолета «Ижавиа», 27 самолетов «Победы» и 80 – «Аэрофлота», – цитирует Кудинова ТАСС.

Он отметил, что вопросы снабжения запчастями и обслуживания каждый перевозчик будет решать самостоятельно, включая поставки путем реэкспорта. Китай отказался ввозить в Россию комплектующие, но планируются переговоры с Турцией и Индией, добавил Кудинов. Он заверил, что сложности авиакомпаний не повлияют на стоимость билетов.

Представитель Росавиации признал, что перевозчикам придется вернуть лизингодателям часть самолетов. Но компании сами будут решать, какие борта передавать.

Западные владельцы потребовали вернуть находящиеся в лизинге самолеты и отозвали страховку для ряда бортов после начала военной операции России в Донбассе. Самолеты авиакомпании «Уральские авиалинии» не выпустили из египетского Шарм-эш-Шейха по заявке иностранного лизингодателя. Кроме того, Boeing приостановил поставку запасных частей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиакомпаний. В ответ на это Минтранс предложил сократить срок госрегистрации прав на воздушные суда в России до 10 дней.

Москва, Наталья Рязанова

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