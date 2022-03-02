Boeing отказалась поставлять запчасти российским авиакомпаниям

Boeing приостановила поставку запасных частей и техническое обслуживание своих самолетов у российских авиакомпаний. Основные операции в офисе компании в Москве также приостановлены.

«Мы приостанавливаем предоставление запчастей, обслуживание и техническую поддержку для российских авиакомпаний», – говорится в заявлении американской компании, передает AFP.

Ранее Boeing приостановил работу московского учебного центра подготовки пилотов.

Сегодня президент США Джо Байден объявил о введении запрета на полеты над своей территорией для российских самолетов вслед за странами Европы в ответ на военную операцию России на Украине, начавшуюся 24 февраля.

США, ЕС и их союзники ввели жесткие антироссийские санкции, затронувшие банковскую сферу страны, Центробанк РФ, сферу технологий, нефтепереработки, а также руководство России.

Напомним, из-за ограничительных мер ЕС российским авиакомпаниях запрещены поставки самолетов, их техоблуживание и страхование. Сданные по старым контрактам в лизинг самолеты должны быть возвращены лизингодателю в течение месяца.

Москва, Наталья Петрова

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