США закрыли небо для России, но отказались воевать на Украине

США запретили полеты над своей территорией для российских самолетов вслед за странами Европы. Президент Джо Байден заявил, что американские военные не поедут на Украину, но продолжат защищать союзников по НАТО.

«Мы закроем американское воздушное пространство для всех российских перелетов», – сказал американский лидер в обращении к Конгрессу. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепартамента США.

Байден подчеркнул, что военная операция России была «преднамеренной и неспровоцированной» и началась после того, как российский лидер «отверг неоднократные попытки дипломатии». Теперь Америка мобилизует наземные, морские и воздушные силы для защиты союзников по НАТО: Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Эстонии. Однако Белый дом не намерен вовлекать войска США в конфликт с российскими силами на Украине.

По словам американского лидера, вся Европа объединилась против действий России, и теперь можно видеть «более единую Европу, более единый Запад».

«Я провел бесчисленные часы, объединяя наших европейских союзников. Вместе с нашими союзниками мы прямо сейчас вводим мощные экономические санкции, оказываем поддержку украинцам в их борьбе за свободу. Военная помощь. Экономическая помощь. Гуманитарная помощь. Мы предоставляем Украине более 1 млрд долларов прямой помощи», – заявил президент США.

Байден успокоил американцев, что их никак не коснутся вводимые против России санкции.

Специальная военная операция российских войск в Донбассе началась утром 24 февраля. Москва назвала ее целью денацификацию Украины. В ответ на это западные страны ввели масштабные антироссийские санкции. Так, практические все европейские страны закрыли свое небо для российских самолетов. Россия приняла в ответ зеркальные меры в отношении стран Европы.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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