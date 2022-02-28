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Понедельник, 28 февраля 2022, 17:33 мск

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Зеркальный ответ: Россия запретила полеты авиакомпаниям 36 стран

Росавиация сообщила о введении запрета на перелеты авиакомпаний 36 государств, которые ранее заявили о санкциях в отношении России и ее перевозчиков. В ведомстве подчеркнули, что решение принято в соответствии с нормами международного права.

«В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», – говорится в сообщении Росавиации.

В списке государств, в частности, значатся – Австрия, Албания, Ангилья (заморская территория Британии), Бельгия, Болгария, Британские Виргинские острова, Великобритания, Венгрия, Германия, Гибралтар, Греция, Дания (в том числе Гренландия, Фарерские острова и территориальное море), Джерси, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чешская республика, Швеция, Эстония.

В Росавиации уточнили, что полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиацией или МИД России.

Напомним, западные страны начали объявлять о санкциях против России в связи со спецоперацией Минобороны РФ на Украине.

Москва, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Санкции против России

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