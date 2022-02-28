Кипр и Греция закрыли небо для российских самолетов

Власти Кипра и Греции запретили полеты российских бортов в своем воздушном пространстве. Они выпустили предупреждения для летного состава – NOTAM.
«Всем самолетам, находящимся в собственности авиакомпаний России или зафрахтованным ими, запрещается взлет, посадка или пролет над территорией Кипра», – цитирует ТАСС сообщение.
Пролет над Кипром в качестве исключения разрешен для гуманитарных и поисково-спасательных рейсов, самолетов в лизинге и для случаев экстренной посадки.
Греция выпустила аналогичное предупреждение, хотя еще 18 февраля предлагала возобновить чартерные перелеты между странами.
Право на пролет в своем воздушном пространстве для российских бортов из числа европейских стран оставили Сербия и Швейцария. Остальные страны, начиная с Великобритании, закрыли небо для России. Большинство государств приняли решение 27 февраля, включая Францию, Германию, Италию, Данию, Польшу, Чехию, Болгарию.
Ограничения введены в связи с проводимой на территории Донбасса военной операцией российских войск. Москва заявила, что целью операции является демилитаризация и денацификация Украины.
Никосия, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube