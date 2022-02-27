Страны Европы массово закрывают небо для российских самолетов

Сегодня еще девять стран Евросоюза – Австрия, Бельгия, Дания, Ирландия, Финляндия, Швеция, Германия, Италия и Нидерланды, а также Исландия заявили, что закрывают воздушное пространство для российских авиакомпаний.

По данным Минтранса ФРГ, Германия из-за событий на Украине закроет небо для российских самолетов с 15:00 (17600 мск). Ограничение будет действовать как минимум три месяца.

Министр инфраструктуры и водного хозяйства Нидерландов Марк Харберс сообщил в своем твиттере, что страна введет запрет на нахождение в воздушном пространстве российских самолетов сегодня вечером.

Ранее небо для российских авиаперевозчиков закрыли Румыния, Болгария, Чехия, Польша, Словения, Эстония, Литва и Латвия, а также Великобритания. Таким образом, полеты для России запретили 17 из 27 стран – членов ЕС.

Росавиация заявила, что будет принимать ответные зеркальные меры. Ведомство уже закрыло российское небо и запретила транзитные полеты на территорией РФ странам Прибалтики, Чехии, Польше и Румынии.

Москва, Наталья Петрова

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