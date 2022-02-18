Греция предложила России возобновить чартерные перелеты

Греция настроена на сотрудничество с Россией в туристической сфере, заявил глава греческого МИД Никос Дендиас. Он предложил возобновить чартерные перелеты между странами.

«Мы обратились к российской стороне с предложением об организации чартерных рейсов», – сказал греческий министр на брифинге после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Напомним, в условиях пандемии Россия и Греция на взаимных условиях наращивали число регулярных рейсов после частичного открытия границ. Официально полеты из России в Грецию возобновились с 8 февраля 2021 года.

Москва, Наталья Рязанова

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