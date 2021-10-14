Россия отменит ограничения на полеты в четыре страны и восстановит сообщение еще с девятью

Россия с 9 ноября полностью снимет ограничения на полеты в Объединенные Арабские Эмираты, Австрию, Швейцарию и Финляндию. Также будет восстановлено авиасообщение еще с девятью странами, включая Таиланд и Багамы, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Решено возобновить на взаимной основе с 9 ноября 2021 года регулярное авиасообщение со следующими государствами: Багамами, Ираном, Нидерландами, Норвегией, Оманом, Словенией, Тунисом, Швецией, Таиландом», – говорится в сообщении.

Самолеты в эти страны будут летать два раза в неделю, но есть исключения. Рейсы «Москва-Тегеран» будут совершатся трижды в неделю, а «Сочи-Тегеран» – только один раз. Из Москвы в Амстердам и в Монастир (Тунис) организуют семь рейсов в неделю, а улететь из столицы в Любляну (Словения) можно будет один раз. Желающие отдохнуть в Бангкоке и Пхукете с вылетом не из Москвы смогут улететь только раз в неделю из любого аэропорта России, где возобновлены международные полеты.

С учетом эпидобстановки также принято решение отменить ограничения на регулярные и чартерные полеты на курорты Египта, в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

Также с 9 ноября увеличится число регулярных рейсов на взаимной основе в Албанию, Болгарию, Венгрию, Венесуэлу, Германию, Грецию, Испанию, Мальдивы, Мальту, Италию, Францию и Македонию.

Напомним, возобновление полетов проходит на фоне обновленных рекордов по суточной заболеваемости и смертности от коронавируса в России. На 14 октября число новых случаев Covid-19 достигло отметки в 31 299, а летальных случаев – 986.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 14.10.21

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