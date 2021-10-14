В России впервые за пандемию выявили более 31 тысячи зараженных Covid-19 за сутки

В России выявили 31 299 случаев коронавируса за сутки. Это максимальный показатель за все время пандемии. Также обновился антирекорд по летальным исходам – за последние 24 часа от Covid-19 в РФ скончались 986 человек.

Прирост числа заболевших коронавирусом составил 0,4%, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Нарастающим итогом зарегистрировано 7 892 980 случаев заражения во всех 85 регионах.

Пятерка антилидеров среди регионов по числу новых случаев коронавируса осталась прежней: Москва (+6712), Санкт-Петербург (+2345), Подмосковье (+1911), Самарская (+754) и Нижегородская (+682) области. Ниже всего суточная заболеваемость коронавирусом в Ненецком АО (+14), на Чукотке (+17) и в Магаданской области (+23).

Третий день подряд в России фиксируется максимальное число смертей, причиной которых стала коронавирусная инфекция. Условная летальность осталась на уровне 2,79%, следует из данных штаба. Общее число жертв пандемии составило 220 315.

Число вылечившихся от Covid-19 россиян за сутки увеличилось на 21 670, до 6 937 756. Под медицинским наблюдением остаются 1 млн 553 тыс. 945 человек.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 14.10.21

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