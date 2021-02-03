Россия открывает полеты еще в две страны и запускает поезда в Белоруссию

Россия с 15 февраля возобновляет на взаимной основе авиасообщение Азербайджаном и Арменией. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение принято по представлению оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса, говорится в сообщении кабмина РФ.

Между Москвой и Баку будут выполняться два рейса в неделю, а между российской столицей и Ереваном – четыре рейса в неделю.

Кроме того, с 8 февраля будет увеличено на взаимной основе количество регулярных рейсов в Киргизию по маршруту Москва – Бишкек с одного до трех рейсов в неделю. С этой же даты увеличивается число регулярных авиарейсов Москва – Минск с трех до пяти в неделю. Также на взаимной основе возобновляются рейсы в белорусскую столицу из Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга: будут выполняться по одному рейсу в неделю из каждого аэропорта.

Правительство РФ также решило возобновить с 8 февраля на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Белоруссией по маршруту Минск – Москва – Минск, а также по маршруту Москва – Калининград, Калининград – Санкт-Петербург с остановкой поездов в Минске.

Напомним, что с 8 февраля также возобновятся полеты из России в Грецию и Сингапур. Ранее Россия возобновила авиасообщение с Турцей, Танзанией, Швейцарией, ОАЭ, Мальдивами, Египтом, Казахстаном, Киргизией, Белоруссией, Южной Кореей, Сербией, Кубой, Японией, Эфиопией, Сейшелами и Великобритания. Однако в декабре рейсы в Соединенное Королевство были приостановлены из-за более заразного, британского штамма коронавируса. Кроме того, Россия формально возобновила авиасообщение с Вьетнамом, Индией, Финляндией и Катаром. При этом последние две страны могут использоваться только в качестве транзитных хабов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 03.02.21

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