Въезд не для всех: названы условия полетов россиян в открывшиеся страны

Туристические поездки в Финляндию, Катар, Вьетнам и Индию, авиасообщение с которыми возобновляется с 27 января, остаются недоступными, однако первые две страны могут использоваться как транзитные хабы. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Въезд россиян в Финляндию возможен только с учебными или гуманитарными целями. Границы страны для других граждан РФ закрыты как минимум до 9 февраля текущего года. Однако аэропорт Хельсинки может использоваться как транзитный хаб для туристов.

Для россиян закрыты и границы Катара. В страну помимо ее жителей смогут въехать граждане Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ с супругами. Кроме того, разрешен въезд дипломатов, иностранных рабочих и обладателей ВНЖ. Граждане России могут использовать аэропорт Дохи как транзитный пункт.

Во Вьетнам россияне могут въехать только по рабочей визе. При посадке в самолет нужно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, а также сдать еще один тест при въезде и пройти 14-дневный карантин.

Международное авиасообщение в Индии прекращено до 31 января, за исключением вывозных и гуманитарных рейсов. В страну пускают только ее граждан с супругами и семьями, а также владельцев паспортов Непала и Бутана. Действующие туристические и электронные визы аннулированы, новые не выдаются, а транзит запрещен. АТОР отмечает, что после 31 января ситуация может поменяться.

Как сообщал «Новый День», накануне оперштаб по борьбе с коронавирусом объявил о возобновлении авиасообшения Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января на взаимной основе. Решение принято с учетом эпидемиологической ситуации в этих странах. Кроме того, было решено увеличить количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва – Каир до пяти раз в неделю.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 17.01.21

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