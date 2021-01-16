Россия возобновляет авиасообщение с еще четырьмя странами

Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Такое решение было принято сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции с учетом эпидемиологической обстановки в данных странах и на основе принципов взаимности. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ.

По данным оперштаба, рейсы во Вьетнам по маршруту Москва – Ханой, и в Индию по маршруту Москва – Дели будут выполняться по два раза в неделю.

В столицу Финляндии Хельсинки самолеты будут летать из российской столицы и Санкт-Петербурга также два раза в неделю.

Полеты в Катар по маршруту Москва – Доха будут выполняться три раза в неделю.

Кроме того, оперативный штаб принял решение увеличить количество регулярных рейсов в Египет по маршруту Москва – Каир до пяти раз в неделю.

Напомним, ранее Россия возобновила пассажирское авиасообщение с Белоруссией, Египтом, Великобританией, Казахстаном, Киргизией, Сербией, Танзанией, Турцией, Швейцарией, Южной Кореей, Японией, ОАЭ, Кубой, Эфиопией, Мальдивами и Сейшелами.

Из-за нового, более заразного штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании в середине декабря, Россия с 22 декабря прошлого года временно прекратила авиасообщение с Соединенным Королевством. 12 января Москва продлила приостановку полетов в Великобританию до 1 февраля 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 16.01.21

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