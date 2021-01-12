Россия продлила запрет на полеты в Великобританию

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля 2021 года из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», – говорится в сообщении на сайте правительства России.
Ранее российские власти приостановили авиасообщение с Великобританией с 22 декабря по 12 января.
В минувшее воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о выявлении первого случая «британского» штамма коронавируса в России. Заболевание было обнаружено в конце прошлого года у гражданина РФ, вернувшегося из Британии. Сейчас, по словам Поповой, этот человек уже не заразен.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 12.01.21
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