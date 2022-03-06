В Египте по заявке лизингодателя остановлен самолёт «Уральских авиалиний»

Екатеринбург (Новый День, Елена Васильева)– Самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» не смог вылететь из египетского Шарм-эш-Шейха. Как сообщает РИА «Новости», в адрес египетских властей поступило обращение от иностранного лизингодателя.

«Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль не выдаёт разрешение на пролёт своей зоны, чтобы они вернулись», – заявил собеседник агентства, которого цитирует агенство.

При этом, ранее, то есть 5 марта, из Египта в Россию благополучно вернулись два других самолёта «Уральских авиалиний».

Согласно данным RT, туристов, которые не смогли вылететь в Россию, вернули в отели.

Стоит также отметить, что все рейсы «Уральских авиалиний» в Египет носили только вывозной характер.

«С 5 по 13 марта 2022 рейсы из/в Египет будут выполняться с односторонней загрузкой только на вывоз пассажиров из Египта. Исключение – иностранные граждане, которые возвращаются в свою страну проживания. С 14 марта полётная программа в Египет будет отменена как минимум до 20 мая 2022», – сообщили в пресс-службе авиакомпании.

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