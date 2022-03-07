Самолет «Уральских авиалиний», который задержали в Египте, вернулся в Россию

Самолет «Уральских авиалиний» смог вернуться сегодня из Египта в Россию.

«После проверки документов авиационные власти Египта выдали Уральским авиалиниям разрешение на выполнение рейса U61886», – сообщает телеграм-канал авиакомпании.

Самолет вернулся сегодня из Шарм-эль-Шейха в Москву с 236 пассажирами на борту.

Как сообщал «Новый День», вчера самолет не смог вылететь во время, поскольку его остановили по заявке лизингодателя.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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