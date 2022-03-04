«Уральские авиалинии» отменяют полеты в Таиланд

Авиакомпания «Уральские авиалинии» отменила полетную программу в Таиланд из городов России. Вылетов из Екатеринбурга, Иркутска, Владивостока не будет до 31 мая.

«Отменены рейсы по следующим направлениям: U6-7445/7446 Владивосток – Пхукет – Владивосток с 8 марта до 31 мая; U6-7447/7448 Иркутск – Пхукет – Иркутск с 5 марта до 31 мая; U6-7473/7474 Екатеринбург – Пхукет – Екатеринбург с 8 марта до 31 мая», – говорится в сообщении «Уральских авиалиний».

Билеты можно сдать в месте покупки.

Напомним, сегодня авиакомпания S7 отменила рейсы из регионов России в Египет, Таиланд и Южную Корею.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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