Из Екатеринбурга запускают первые за два года прямые рейсы в Таиланд

С 1 декабря из Екатеринбурга на Пхукет запустят прямые чартерные рейсы. Авиакомпания Azur Air планирует летать раз в 10 дней. Стоимость туров начинается от 167 тысяч рублей на двоих.

О начале полетной программы сообщил туроператор AnexTour. Чартеры будут летать с 1 декабря до 17 апреля 2023 года раз в 10 дней. В полете туристы проведут девять часов. Туры из Екатеринбурга уже доступны в системе бронирования. Например, если вылетать 1 декабря, отдых на двоих в отеле 3* на завтраках будет стоить от 167 тысяч рублей за 11 ночей. Также туроператор будет летать из Новосибирска, Красноярска, Москвы, Хабаровска и Иркутска.

Добавим, что прямых рейсов в Таиланд из Екатеринбурга не было с начала пандемии. В феврале 2022 года авиакомпании планировали запустить вылеты на Пхукет с марта, но после начала спецоперации и введения санкций в отношении авиаотрасли от планов пришлось отказаться.

Сейчас из Екатеринбурга в Таиланд можно улететь со стыковками в Москве, Дубае, Стамбуле, а самый удобный вариант – через Казахстан. Для поездки в Таиланд на срок до 30 дней туристам из России не требуется виза, также с 1 октября отменена необходимость предъявления сертификата о вакцинации или результата ПЦР-теста на Covid-19.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/771502.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/752385.html

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/749454.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»