На Новый год в отелях Таиланда может не остаться мест

Уральские туристы столкнулись со сложностями при бронировании новогоднего отдыха в Таиланде: в выбранных отелях уже не осталось мест. Номера подтверждают далеко не с первого раза. Турагенты говорят, что к середине декабря мест станет еще меньше.

Как рассказали «Новому Дню» туристы из Екатеринбурга, они через своего агента пытались забронировать тур на Пхукете на новогодние каникулы. Но сделать это оказалось непросто.

«Мы с агентом выбрали отель 4* на завтраках, который нас устроил и по цене, и по местоположению. Насчитали 400 тысяч рублей. Но, по словам агента, отель отказался подтвердить бронирование, сославшись на отсутствие номеров. Выбрали другой отель – история та же. Только в третьем отеле нам подтвердили проживание с 31 декабря на 10 дней», – рассказала екатеринбурженка Евгения.

Представители туриндустрии говорят, что в этом сезоне Таиланд действительно стал одним из самых популярных направлений. Учитывая, что отдыхать туда на Новый год летят не только русские, номеров в отелях остается все меньше.

«В отелях 4-5 звезд подтверждать бронирование с каждым днем все сложнее, – рассказала турагент из Екатеринбурга Ирина Чернова. – Все согласовываем, но часто слышим, что мест нет. Надо понимать, что рынок частично переориентировался на туристов из других стран, которые бронировали еще в сентябре-октябре. К середине декабря, думаю, останутся только «трешки» в неспокойных районах и вдалеке от пляжа».

Ранее такое же предположение высказывала и директор сети агентств «Пангея» Анастасия Ермолаева: «Сейчас спрос можно назвать умеренным. Постоянные политические катаклизмы делают нас всех немного осторожнее. Но могу сказать, что все ближайшие рейсы загружены, мест нет. На новогодние и более отдаленные даты мест еще много. Есть ощущение, что пик спроса будет за 2-3 недели до вылета на новогодние каникулы, – говорила Анастасия. – Но нужно понимать, что отдыхать летят не только россияне. И уже сейчас в Индии и Таиланде многие отели забронированы на каникулы туристами из других стран. Выбор вариантов проживания будет более ограниченным».

Напомним, из Екатеринбурга в Таиланд впервые за два года поставили прямые рейсы, также можно улететь через казахский Тараз. На начало декабря еще можно найти туры за 150-170 тысяч на двоих за 10 ночей в отеле 3* без завтрака. На Новый год стоимость тура будет в два раза выше, даже если покупать его прямо сейчас: отдых с 30 декабря по 9 января обойдется в 360 тысяч на двоих при тех же условиях размещения.

Кроме Таиланда, на Новый год можно будет напрямую улететь в Турцию, Египет, ОАЭ, Индию, Израиль и на Мальдивы. Турагенты говорят, что такого ассортимента прямых рейсов не было с начала пандемии.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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