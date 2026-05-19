Таиланд вдвое сократил срок безвизового пребывания туристов

Кабинет министров Таиланда сократил срок безвизового режима с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран. Об этом сегодня объявил министр туризма и спорта королевства Сурасак Пхантярынворакун, передают местные СМИ. В этот список входит и Россия.

Правительство Таиланда приняло такое решение на фоне многочисленных сообщений о незаконной деятельности туристов, случаев нелегального пребывания на территории государства и роста преступности среди иностранцев. 60-дневный безвизовый режим для граждан 93 стран действовал с 2024 года.

О том, что власти Таиланда планируют вдвое сократить срок безвизового пребывания в стране иностранных туристов, стало известно в феврале. В Минтуризма отмечали, что это изменение не повлияет на туризм, поскольку иностранные туристы в среднем проводят в Таиланде не более 21 дня.

Бангкок, Наталья Петрова

