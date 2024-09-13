До 233 человек выросло число погибших в результате тайфуна во Вьетнаме

Власти северной части Вьетнама подтвердили смерть 233 человек в результате удара тайфуна «Яги». Ранее сообщалось о 199 жертвах стихии.

Число пропавших без вести также выросло – до 103 человек. Больше всего жертв в провинции Лаокай: 98 погибших и 81 пропавший без вести. Но в той же провинции нашли живыми 123 человека, чья судьба была неизвестна.

Оказалось, 115 жителей одной из деревень распознали признаки оползня и заранее покинули свои дома. Они поднялись выше по горе и там переждали бедствие. Из-за проблем со связью они не могли сообщить о себе, и четыре дня просидели в глуши без еды.

Еще две семьи из четырех человек числились пропавшими без вести после наводнения в их деревне. Но они уехали заранее и спаслись.

7 сентября власти Вьетнама сообщили, что на их страну обрушился самый мощный за последние 10 лет тайфун. Первоначально сообщалось о четырех погибших, но когда связь между провинциями восстановили, жертв оказалось намного больше.

Ханой, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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